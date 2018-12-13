اكتشاف مقبرة أثرية تحوي تابوت رضيع

13 ديسمبر 2018 - 08:10 م

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس، اكتشاف مقبرة أثرية فرعونية تحوي تابوت رضيع، بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الآثار، في بيان لها، "كشفت البعثة الأثرية السويدية بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو (جنوبي مصر) عن مقبرة تعود لعصر الأسرة الثامنة عشر الفرعونية".

وقال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة (جنوب)، إن "المقبرة تم الكشف بداخلها عن ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنين منهم لرضيع وطفل صغير".

بدوره أوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة الأثرية تتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتين، وسبق أن تعرضت لمحاولات الحفر خلسة ما جعلها مملوءة بالرمل والطمي.



