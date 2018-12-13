  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

اكتشاف مقبرة أثرية تحوي تابوت رضيع

آخر الأخبار

مقبرة أثرية (أرشيفية)
مقبرة أثرية (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان

#

اكتشاف 3 حجرات دفن فرعوني بالفيوم

#

تقرير أممي: اكتشاف 202 مقبرة جماعية لضحايا "داعش" بالعراق

#

ماذا وجدوا في "قرية الموتى" بالعياط؟

رضيع

اثار

مقبرة

تابوت

فرعونية.

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس، اكتشاف مقبرة أثرية فرعونية تحوي تابوت رضيع، بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الآثار، في بيان لها، "كشفت البعثة الأثرية السويدية بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو (جنوبي مصر) عن مقبرة تعود لعصر الأسرة الثامنة عشر الفرعونية".

وقال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة (جنوب)، إن "المقبرة تم الكشف بداخلها عن ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنين منهم لرضيع وطفل صغير".

بدوره أوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة الأثرية تتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتين، وسبق أن تعرضت لمحاولات الحفر خلسة ما جعلها مملوءة بالرمل والطمي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة