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ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش

قضايا وحوادث

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تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش على طريق الواسطى – أسيوط الجديدة قبل ترويجها على متعاطى المواد المخدرة بأسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود معلومات للعقيد عمرو نصير رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط بقيام "س. ح . ن " 20 سنة من قرية عرب الكلابات بمركز الفتح ،عاطل  بالإتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها بدراجة بخارية وبالتحري وتتبع المتهم واستكمال الإجراءات القانونية تمكن النقيب أحمد ثمرات وكيل مكتب مكافحة المخدرات  ، وملازم أول أحمد خطاب الضابط بالمكافحة وأمين شرطة على عبد النعيم على من ضبط المتهم من خلال إعداد كمين له على  طريق " الواسطى – اسيوط الجديدة " أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته 10 طرب حشيش،  ومبلغ مالى حصيلة الإتجار، وهاتف محمول لاستعماله فى التواصل مع المروجين للمواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



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