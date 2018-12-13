"جاسوسة" روسية في أمريكا تقر بالذنب

13 ديسمبر 2018 - 08:21 م

اعترفت الروسية ماريا بوتينا أمام محكمة أمريكية بالعمل لحساب روسيا، واختراق جماعة الضغط المعنية بالسلاح بالولايات المتحدة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز إن الادعاء وجه الاتهام لبوتينا في يوليو الماضي في إطار الجهود الرامية لسبر غور التدخل الروسي في السياسة الأمريكية.

وقد وجه الاتهام لبوتينا، التي تخرجت من الجامعة الأمريكية في واشنطن، بتقديم دعم علني لحق امتلاك السلاح بهدف اختراق جماعة الضغط المعنية بالسلاح National Rifle Association والتي تؤثر على سياسات الولايات المتحدة تجاه موسكو.