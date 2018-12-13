ضبط مسجل خطر بحوزته "طبنجة" ومطواة

متابعات
ألقى ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم " و4 طلقات من ذات العيار و 50 قرص مخدر وسلاح ابيض "مطواة".
وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد. م. ط" 27 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مسجل شقى خطر تحت رقم 900 فئة "ج" سرقات عامة بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم" و4طلقات من ذات العيار و 50 قرص مخدر وسلاح ابيض"مطواه"ومبلغ مالى وهاتف محمول.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
فجر05:21 ص
فجر
05:21
شروق
06:50
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:58
عشاء
18:28