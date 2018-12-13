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إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

عرب وعالم

مواجهات مع الاحتلال بالضفة
مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وكالات

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إسرائيل

فلسطين

غزة

مواجهات

أصيب 69 فلسطينيا، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، بأن طواقمه أسعفت 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و42 أصيبوا بحالات اختناق إثر تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع، و14 مواطنا إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين.

وأوضح البيان أن الإصابات وقعت في مدينة البيرة (وسط)، وبلدتي عصيرة القبلية وحوارة جنوبي نابلس (شمال)، وعلى المدخل الغربي لمدينة طولكرم (شمال).

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، عقب اعتداء مستوطنين على منازل ومركبات مواطنين.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.

ويسود توتر شديد الضفة الغربية؛ حيث قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء والخميس، 4 شبان، بدعوى تنفيذهم هجمات.

وظهر الخميس، قتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله، وقرر جيش الاحتلال فرض حصار على المدينة وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.


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