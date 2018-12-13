الميلان يحذر جمهوره قبل السفر إلى اليونان

13 ديسمبر 2018 - 08:29 م

وجه ميلان الإيطالي تحذيرًا لجماهيره قبل السفر إلى اليونان لمؤازرة الفريق في مباراته أمام أولمبياكوس، غدًا الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة "أثينا"، في ختام مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وطالب ميلان، في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، بضرورة إحضار كل فرد للهوية مع التذاكر، بالإضافة إلى عدم السير بشكل فردي في شوارع اليونان أو ارتداء القمصان أو الأوشحة خارج الملعب خوفًا من تعرض الجماهير لأي أعمال عنف.

كما طالب ميلان جماهيره بعدم استخدام المواصلات العامة، واللجوء فقط إلى وسائل النقل التي سيوفرها النادي للمشجعين في أثينا.

ويحتل "الروسونيري" المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك ممثل الإغريق 7 نقاط ولا بديل أمامه سوى الخروج بالنقاط الثلاث، وبفارق أكثر من هدفين، لضمان التأهل إلى الدور التالي.