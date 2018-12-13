مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

13 ديسمبر 2018 - 08:46 م

هاجم المستقيلون مؤخرا من حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجامعة الإسلامية، الداعية وجدي غنيم عقب اتهامه قيادات الجماعة بالنفاق والخيانة.

وقال عامر عبد الرحيم، أحد المستقيلين مؤخرا من حزب "البناء والتنمية" في تصريحات له: "عقب الفيديو الأخير الذي أصدره الأستاذ وجدي غنيم يتهم فيه الإخوة في حزب البناء والتنمية بالنفاق والخيانة، وقال في آخره إنه التقى ببعض الإخوة أحبابه في تركيا وفهم من كلامه إننا نوافقه فيما يقول".

وأضاف: "وهذا الكلام غير صحيح فإننا نبرأ إلى الله تعالى من اتهام إخواننا بهذه التهم الباطلة ونشهد الله تعالى أننا ما علمنا من إخواننا إلا الخير فقد وجدنا قوما يحبون الله ورسوله والعمل لدينه منهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر نحسبهم كذالك والله حسيبهم".

وتابع: "وإن اختلفنا معهم في أمور يسع فيها الخلاف والاجتهاد في تقدير المواقف إلا أنه تظل المحبة والتقدير والاحترام و لا نرضى أن يمسهم سوء أو أذى ونقدر أعمالهم ومواقفهم وليلتمس إخواني لي المعذرة فلم أكن اعلم أني متهم بموافقة الأستاذ وجدي ان لم أعلن ذالك ولم علمت سارعت بالكتابة".

واختتم: "فانا لا أوافق على إطلاق الأحكام بالكفر والنفاق على أحد حتى تستوفي الشروط وتنتفي الموانع فما بالكم بأحبابي وإخواني".