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تخصيص أراضٍ مجانية للاستثمار بالصعيد

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وكالات

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أراضي

الصعيد

استثمار

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بتخصيص أراضٍ بالمجان لمن يرغب في الاستثمار بمحافظات الصعيد، دفعًا للتنمية في هذه المنطقة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخصيص سيخضع لضوابط صارمة، من بينها دراسات جدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها، وعدد فرص العمل التي ستوفرها، بالإضافة إلى ضوابط خاصة بمساحات الأراضي التي سيتم منحها للمستثمرين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أهم ثلاثة شروط في هذا الأمر، هي البدء في المشروع خلال 6 أشهر من بداية استلام الأرض، والانتهاء منه خلال 3 سنوات على أقصى تقدير لبدء الإنتاج، وألا يتصرف فيه بالبيع أو أي شيء آخر قبل مضي 5 سنوات، حتى يؤتي المشروع ثماره.



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