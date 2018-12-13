  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:47 م
بحث متقدم
سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

متابعات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

أبو الغيط: عرض الرؤية المقدمة من المملكة على القمة العربية في بيروت

#

بيراميدز يتخطى حرس الحدود بثلاثية

#

الخرطوم: جولة مفاوضات مع متمردي دارفور بالدوحة في يناير

#

العادلي يقف كالطاووس والينارجية بالسجن .. آية من آيات الله

حسام حسن

الدورى المصرى

بيع لاعب برازيلي

وافق حسام حسن، المدير الفني لبيراميدز، على رحيل لاعبه البرازيلي في شهر يناير المقبل.

وتلقى كارلوس إدواردو جناح أيمن الفريق عدة عروض للرحيل عن بيراميدز في الانتقالات الشتوية على رأسها عرض من بالميراس البرازيلي.

وأبدى حسام حسن ترحيبه برحيل كارلوس إدواردو في شهر يناير المقبل في ظل وجود عدة بدائل له، بجانب تعاقد الفريق مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري من مصر المقاصة.

يذكر أن بيراميدز تعاقد في بداية الموسم الحالي مع الرباعي البرازيلي ماركوس كينو وكارلوس إدواردو ورودريجينيو ولوكاس ريبامار الذي رحل إلى نادي أحد السعودي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة