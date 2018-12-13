  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:47 م
بحث متقدم
سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

طبيب الأهلي: عاشور جاهز لمواجهة جيما الإثيوبي

الرياضة

حسام عاشور ووليد سليمان
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد

#

يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي

#

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لـ "جيما"

#

وديًا.. الأهلي يدك شباك نجوم السادات بسباعية

النادي الاهلي

طبيب الاهلى

حسام عاشور

جيما الاثيوبي

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن حسام عاشور لاعب وسط الفريق بات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة جيما الإثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم عاشور  فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس بعد تعافيه من الإصابة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة والتى كانت عبارة عن جزع فى الرباط الخارجى للكاحل.

وعن مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق أكد طبيب الاهلي في تصريحات صحفية، أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة في مباراة النجوم يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز حيث يعاني حاليًا من الإجهاد في العضلة الخلفية.

كان مؤمن زكريا تعرض للإصابة في مباراة نجوم السادات الودية والتي أقيمت الإثنين الماضي، حيث انتهى اللقاء لصالح الأهلي بسبعة أهداف دون رد.

ويستأنف الأهلي مشواره المحلي عقب مباراة بطل أثيوبيا بمواجهة النجوم يوم الإثنين المقبل ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة