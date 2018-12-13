اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

13 ديسمبر 2018 - 09:48 م

اشتعلت الحرب الكلامية مؤخرًا بين اثنين من مؤيدي "الإخوان المسلمين" بالخارج، وهما الكاتب الصحفي سليم عزور والإعلامية آيات عرابي.

واتهم عزوز، عرابي بالعمالة إلى الأجهزة الأمنية والولايات المتحدة، متسائلاً: "لماذا لا تهاجم عرابي الجيش الأمريكي على جرائمه في العراق وأفغانستان وتهاجم الجيش المصري".

كما اتهمها بأنها كانت أداة من أجل إسقاط المرشح الرئاسي الأسبق، حازم أبوإسماعيل، الذي استبعد من الانتخابات الرئاسية في 2012، وتساءل: "من هي الجهة الأمريكية التي أمدتك بالوثائق الخاصة بوالدته والجهة المصرية التي تلقت منك هذه الوثائق؟".

وكشف عزوز أنه قضى ليلة كاملة، في جدل مع العميد طارق الجوهري، ضابط الشرطة الراحل، حتى غضب الرجل، وكان حاضرًا معنا قطب العربي وأسامة بسيوني "كان العميد طارق الجوهري يؤكد أن آيات عرابي عميلة للأجهزة الأمنية، وكان رأيي أنها أعبط من هذا، ولكنها كانت تبحث عن نفسها وقد وجدتها وسط الدراويش!".

كما اتهمها بأنها لم تشارك في ثورة يناير وأنها كانت من مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنها كانت تطالب أقباط المهجر أن يطلقوا قناة تلفزيونية لمواجهة الإسلاميين.

فيما شنت عرابي هجومًا لاذعًا على عزوز الذي اتهمته بأنه تلقى رشاوى من الرئيس التونسي السابق بن علي. وقالت إنه لم يشارك في ثورة يناير وإنه دعم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 ومن بعده كان يدعم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، والمحبوس حاليًا.

واتهمت عرابي عزوز بأنه كتب عن تونس في مواجهة الحركات الإسلامية وباعه باسم صديقه رئيس تحرير "فيتو", للرئاسة التونسية وتكسب من ورائه.

وأشارت إلى أنه كان يكتب مقالات تمدح في الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على مقابل بعض الرشاوى.

كما اتهمت عرابي عزوز بأن أمن الدولة المصرية ساعدته في استخراج شهادة من معهد التعاون الزراعي بالمنيرة بدلاً من شهادة دبلوم الصنايع حتى يمكن تعيينه صحفيًا.