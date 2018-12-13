القطن يرفض مواجهة الزمالك في برج العرب

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برج العرب

نادى الزمالك

القطن التشادى

حرصت بعثة فريق القطن التشادي على التوجه من مطار القاهرة الدولي إلى أحد فنادق مدينة نصر، بعد الوصول مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وحاول وفد العلاقات بنادى الزمالك، اقناع بعثة القطن التشادي عقب استقبالهم في مطار القاهرة للانتظام معسكر مغلق فى الإسكندرية استعدادًا لإقامة المباراة في برج العرب وهو ما رفضه الفريق التشادي مجددًا.

يذكر أن هناك أزمة في الملعب الخاص باستضافة؛ حيث رفض الفريق التشادي نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام في القاهرة بملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك نظيره القطن التشادي للمواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.


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