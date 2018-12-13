  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:46 م
بحث متقدم
سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

دراسة: زيادة النشاط الحركي نهارا تحسن المزاج

الصفحة الأخيرة

ساعة رياضة أسبوعيا تحميك من الاكتئاب
ساعة رياضة أسبوعيا تحميك من الاكتئاب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

#

عدوى قد تسبب سرطان القولون

#

النوم السيء والسهر يصيبانك بالبدانة الشديدة

#

دراسة: «السمنة» تؤدي إلى الخرف

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن زيادة النشاط الحركي خلال النهار يرتبط بتحسن المزاج خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب وهو حالة مرضية مرتبطة بالاكتئاب.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (JAMA Psychiatry) العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 150 امرأة و92 رجلا تتراوح أعمارهم بين 15 و 84 عامًا، وكان من بينهم 54 شخصًا يعان من اضطراب ثنائي القطب.
ولمراقبة مستويات الحركة، ارتدى المشاركون في الدراسة أجهزة باليد تسجل مستويات الحركة الفعلية تلقائيًا على مدار الساعة، كما راقبوا مستويات تقلب المزاج لدى المشاركين.
ووجد الباحثون أن المشاركين الذين سجلوا نشاطا حركيا كبيرا خلال ساعات النهار، تحسنت لديهم الحالة المزاجية والنفسية خلال ساعات الليل.
وجد الباحثون أيضًا أن هذا التأثير المفيد كان أكثر وضوحًا بالنسبة لمجموعة الأفراد الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب.
وقال فاديم زيبوننيكوف، قائد فريق البحث، إن "هذه الدراسة كشفت تأثيرات النشاط الحركي في الحد من الآثار النفسية لاضطراب ثنائي القطب على الحالة المزاجية".
والاضطراب ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة.
وعندما تصاب بالاكتئاب، ربما تشعر بالحزن أو اليأس وفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة، عند تحول حالتك المزاجية إلى الهوس أو الهوس الخفيف ربما تشعر بالابتهاج، أو الامتلاء بالطاقة أو سرعة الغضب على نحو غير معتاد.
ومن الممكن أن تؤثر التقلبات المزاجية على النوم والطاقة والنشاط والقدرة على اتخاذ القرارات والسلوك والقدرة على التفكير بوضوح. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة