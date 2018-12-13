  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:46 م
بحث متقدم
سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

الجزائر تعتزم تقنين تنقيب الأفراد عن الذهب لأول مرة

عرب وعالم

الذهب
الذهب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

#

ارتفاع جديد بأسعار الذهب

#

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

#

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا لعرض تفاصيل معرض "إيديكس 2018"

أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري، الخميس، أن بلاده بصدد فتح التنقيب عن الذهب بطرق تقليدية أمام المنقبين الشباب لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك في رد للوزير يوسفي على مساءلة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) تابعتها "الأناضول".
وأوضح المسؤول الجزائري أن هذا النشاط (التنقيب التقليدي عن الذهب) من الناحية القانونية متاح من خلال النص القانوني المنظم للقطاع الذي تم تعديله عام 2014.
وأوضح: "قانون المناجم لسنة 2014 أخذ بعين الاعتبار التنقيب واستغلال الذهب بطرق تقليدية".
وذكر يوسف يوسفي بهذا الخصوص أن وزارته بصدد اجراء دراسة لتدريب الشباب على النشاط الحرفي المنجمي لاستخراج واستغلال الذهب بطرق تقليدية.
وحسبه، فإن الوزارة تقوم بتقييم هذا النشاط (التنقيب عن الذهب تقليديا) من جميع الجوانب وبالتشاور مع كل الأطراف (لم يحددها).
ولفت يوسف يوسفي إلى أن السلطات ستقوم بتسهيل اجراءات التنقيب التقليدي عن الذهب في عدة مناطق من البلاد دون أن يحددها بدقة.
ويحظر القانون الجزائري التنقيب عن الذهب من طرف الأفراد دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات باعتبار أن ما يوجد في باطن الأرض ملك للدولة.
وتنشر وزارة الدفاع الجزائرية بصفة متكررة بيانات لعمليات إيقاف لمنقبين عن الذهب في محافظات تقع أقصى جنوبي البلاد، وحجز معدات تستعمل للغرض ذاته.
وأوقفت الجزائر عمليات استغلال مناجم الذهب بجبال الهقار بمحافظة تامنراست اقصى جنوبي البلاد منذ سنوات، بعد تعليق الشراكة مع شركات أسترالية، إضافة لمشاكل نقص المياه اللازمة للتنقيب.
ووفق تصريح الوزيريوسفي، اليوم، فإن محادثات جارية مع شركاء أجانب لاستئناف عمليات استغلال منادم الذهب جنوبي البلاد، دون تقديم تفاصيل ولا موعد محدد للعملية.
وتهدف عملية إعادة بعث الشراكة هذه إلى رفع احتياطات الجزائر من الذهب.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال وزير وزير الصناعة والمناجم إن احتياطي الذهب المكتشف في الجزائر يبلغ 100 طن "مؤكدة"، أما الكميات غير المعروفة فيمكن أن تكون أكبر. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة