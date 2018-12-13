"غوتيريش" يدعو الفلسطينيين وإسرائيل للامتناع عن التصعيد

13 ديسمبر 2018 - 10:20 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن "القلق البالغ إزاء أحداث العنف الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، كما دعا إلى "الامتناع عن التصعيد".



جاء ذلك علي لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف: "يجب أن تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد".



ويسود توتر شديد الضفة الغربية؛ حيث قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء والخميس، 4 شبان، بدعوى تنفيذهم هجمات.



وظهر الخميس، قتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله.



وقرر جيش الاحتلال فرض حصار على المدينة وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.

