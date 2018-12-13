رئيس "فيفا": هناك تفكيرًا في خوض مونديال 2022 بـ48 منتخبًا

13 ديسمبر 2018 - 10:40 م

أعلن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إنه ما زال هناك تفكيرًا في إمكانية خوض منافسات بطولة كأس العالم القادمة 2022 التي ستقام بقطر بـ48 منتخبًا بدلًا من 32 كما جرت العادة.



وفي مؤتمر صحفي، قال انفانتينو إن غالبية الاتحادات الكروية التابعة للاتحاد الدولي تدعم فكرة زيادة عدد منتخبات مونديال 2022.



وأضاف "معظم الاتحادات تدعم هذه الفكرة لأن 16 منتخبًا آخرين سيشاركون في البطولة وسيحلم 50 أو 60 منتخبًا آخرين بالتأهل للمونديال".

