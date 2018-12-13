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رئيس "فيفا": هناك تفكيرًا في خوض مونديال 2022 بـ48 منتخبًا

الرياضة

فيفا
فيفا

المصريون ووكالات

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"كاف" يتفق مع "الفيفا" لرفع عدد منتخبات أفريقيا في مونديال 2022

أعلن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إنه ما زال هناك تفكيرًا في إمكانية خوض منافسات بطولة كأس العالم القادمة 2022 التي ستقام بقطر بـ48 منتخبًا بدلًا من 32 كما جرت العادة.
وفي مؤتمر صحفي، قال انفانتينو إن غالبية الاتحادات الكروية التابعة للاتحاد الدولي تدعم فكرة زيادة عدد منتخبات مونديال 2022.
وأضاف "معظم الاتحادات تدعم هذه الفكرة لأن 16 منتخبًا آخرين سيشاركون في البطولة وسيحلم 50 أو 60 منتخبًا آخرين بالتأهل للمونديال".
واختتم رئيس أكبر منظومة كروية رياضية في العالم تصريحاته بالقول بأن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه في مارس/ أذار المقبل. -

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