فياريال ورين يتأهلان لدور الـ32 بـ"يوروبا ليغ"

13 ديسمبر 2018 - 10:50 م

تأهل فريقا فياريال الإسباني ورين الفرنسي، اليوم الخميس، إلى دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



وتغلب فياريال على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السابعة.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز رابيد فيينا النمساوي على ضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدف نظيف.



بذلك، يتصدر فياريال الترتيب برصيد 10 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن رابيد فيينا، وجاء رينجرز ثالثًا برصيد 6 نقطة بفارق نقطة عن سبارتاك موسكو.



وفي المجموعة الحادية عشر، فاز رين على ضيفه أستانا بطل كازاخستان بهدفين دون رد، و يابلونك التشيكي على دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد.

