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مقتل 4 مدنيين بتفجير إرهابي بمنطقة عفرين شمالي سوريا

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بالفيديو.. تدمير عربة عسكرية تركية بالقرب من عفرين
بالفيديو.. تدمير عربة عسكرية تركية بالقرب من عفرين

المصريون ووكالات

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قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي في منطقة عفرين شمالي سوريا.
وقال مراسل الأناضول، إن دراجة هوائية مفخخة انفجرت في سوق راجو، وسط مدينة عفرين، المكتظ بالمدنيين، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح.
وأضاف أن عناصر الأمن اتخذت إجراءتها الأمنية في المنطقة، فيما نقل المصابون إلى المستشفى.
وأكد أن فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) سارعت لرفع الأنقاض، وإخماد حريق نشب إثر التفجير الإرهابي.
وفي حديث للأناضول، قال إبراهيم أبوليث، المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني، إن "دراجة هوائية مفخخة انفجرت أمام دكانٍ وسط عفرين".
وأوضح أبوليث، أن التفجير أسفر أيضا عن خسائر بالأبنية السكنية المحيطة.
وأضاف "فرقنا نقلت المصابين إلى المستشفى".
ولم تتبن أي جهة بعد التفجير.
جدير بالذكر أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 40 آخرون بجروح جراء أعمال إرهابية الأربعاء، في منطقتي اعزاز ومنطقة "درع الفرات".
يشار إلى أن الجيش التركي تمكن بالتعاون مع "الجيش الحر"، في 24 مارس/آذار الماضي، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين بالكامل من التنظيمات الإرهابية. 

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