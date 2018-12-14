السيسي يطالب الإعلام بتوضيح الفرق بين أسعار أوروبا ومصر

14 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نعمل جاهدين على تغيير حياة المصريين للأفضل، والمعدلات التي ننجز بها المشروعات غير مسبوقة، كما أن حجم العمل والعمالة في مصر تشعرني أننا قادرون على الوصول إلى كل بيت به رجل وشاب لتوفير فرص عمل جيدة، ونسير بخطى جيدة طالما المصريين متماسكين.



وأضاف السيسي ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، لدى ملاحظة على التعامل مع الأحداث في دول أوروبا، حيث يجب على الإعلام عمل مقارنات لما يحدث هناك بواقعية وموضوعية ومقارنته بما نحن فيه في مصر، فمثلاً سعر لتر الوقود يتخطى 25 جنيهاً بخلاف ضريبة تضاف إليه تصل إلى 20%، كما أن الضرائب هناك تتخطى 30 و 40% ، وعلى الإعلام المصري استكمال هذه الصورة ببيانات ونقارن بما نحن فيه.

