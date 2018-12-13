"الجندي": لم ولن أتراجع عن حديثى بشأن الجنس في الجنة

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الشيخ خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزمة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والهجوم عليه أزمة كاشفة تؤكد أن هناك عدد كبير من الناس بحاجة للتعليم والمعرفة أكثر، لكن الكارثة أنها كشفت عن عجز العلماء.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء الخميس، أنه لم يتحدث عن رأيه، وإنما تحدث عن عقيدة، حيث قال إن «الجنة ليس مثل الدنيا، فالجنة فيها متعة جنسية ولكن ليس بها ممارسة جنسية، وبها أكل ليس مثل أكل الدنيا، وأنا لم ولن أتراجع وإنما الجهلاء روجوا هذه الأكاذيب».
وتابع، أنه حتى بعض شرحه لما قاله بعض أصحاب «المخ التخين» قالوا الكلام يناقض بعضه، فهؤلاء متأثرين بجو شهرزاد وشهريار، مشددًا على أن الداعشيين في أزمة لكونهم يتحدثوا عن أن للجهادي 70 وصيفة في الجنة، من الحور العين، وقاموا باستثمار الغيببات، متعهدًا بالحديث عن جميع الغيبيات من البداية».
وعقب: «لن أتراجع.. اللى يصرخ يصرخ، واللي يلطم يلطم، واللي يشنق نفسه يشنق، أنا مش هسكت على باطل، ومن يشتم فالشتيمة تحت أقدامنا».
ونوه، إلى أن «الحاج طاهر شقيقه، مقاول، علق عى حديثه تعليق أعجبه جدًأ، حيث قال له، أنه لو كان مدعو على فرح، فلايصح أن يقوم برص الترابيزات والكراسي، وإنما يجلس ويكرم من أصحاب الفرح، وفي الجنة لايصح لبشر أن يطلب من الله كيف يكرمه فيها».


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