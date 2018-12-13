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مصر تُرحب بنتائج مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية

الحياة السياسية

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

المصريون ووكالات

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أعربت مصر، عن ترحيبها بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.
وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرًا ما تحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.
واختتم البيان بتثمين الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حالياً على المشهد اليمني، والتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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