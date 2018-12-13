استشاري زراعي يفجر مفاجأة مدوية عن البطاطس

13 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أكد المهندس خالد عبدالصمد، الاستشاري الزراعي، إن مصر تقوم بزراعة 400 ألف فدان بطاطس سنويًا، مؤكدًا أن مصر من الدول المتقدمة في المحاصيل الزراعية ولكن معظم البذور يتم استيرادها من الخارج.



واوضح "عبدالصمد"، خلال حوارمع مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس، أن أسعار تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الخارج مرتفعة هذا العام، وبسبب ذلك تأخر المزارعين 20 يوميًا عن الموعد المحدد لزراعتها.

