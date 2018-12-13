وزارة التضامن توضح تفاصيل مبادرة "2 كفاية"

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الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن

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أكد محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن أحدث مشروع في الوزارة هو «2 كفاية»، ويمثل جهد وزارة التضامن في الاستراتيجية القومية للزيادة السكانية.
وأضاف "العقبي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن هذا البرنامج يخاطب ما يزيد عن مليون و400 سيدة، ويشترك فيه 100 جمعية، ويمول بما يقرب من 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه توجد استجابة للبرنامج الخاص بالزيادة السكانية، متابعًا: «المصريون أذكاء ويتعلمون من الدرس، وأصبح هناك حالة من الوعي الشديد للسيدات أكثر من الرجال».

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