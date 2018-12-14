"السيسي": المرأة المصرية تتمتع بقدر عالي جدًا من العزة

14 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة المصرية تتمتع بقدر عالى جداً من العزة والحياء، إلى جانب حرصها الشديد عن أسرتها وأفراد عائلتها.



وأضاف "السيسي، في مداخلة لبرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»:«كل التحية والتقدير للست نحمدة، وسبحان الله العظيم مكنتش متخيل أن ألاقي سيدة تسوق عربية في العاصمة الإدارية اليوم، ومساري مكنش أني أمشي في المكان ده أنهارده، وبعد ما خلصت الجولة، وبلف عشان نطلع من مدخل فرعي للطريق الرئيسي، لقيت ميكروباص الست نحمدة».



وتابع: «ساعات الإعلام يوجه صورة مغايرة للواقع أحيانًا، وأنا ألتقي الكثير من العمالة، وعمرهم ما اشتكوا من صعوبة الظروف وراضية عن الأحوال الاقتصادية، ولقائتنا تكون فيها شكل جميل من التقدير، ونحن كمصريين محتاجين نتعلم كويس ويكون لدينا المروءة والشهامة مع الست».

