"بكري": هنشوف مصر غير الحالية في 2030

14 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تابع زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية، وحجم الإنجاز ربما سبق الوقت المُحدد لهذا الإنجاز.



وأوضح "بكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، أن العاصمة الإدارية نموذج لما يجب أن تكون عليه العاصمة، كل المرافق مقر البرلمان والحكومة والبنوك نحن أمام مشروع جديد، ستكون جاذبة للسكان والمصالح الهامة والحيوية للمواطن المصري.

