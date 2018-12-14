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فيلم وثائقى يكشف لغز وفاة العالم جمال حمدان

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جمال حمدان
جمال حمدان

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عرضت فضائية (ON E)، الفيلم الوثائقى مبنى للمجهول ، الذى تدور أحداثه حول لغز وفاة عالم الجغرافيا الدكتور جمال حمدان، صاحب موسوعة شخصية مصر، الذى توفى فى ظروف غامضة.
وتحدث خلال الفيلم الوثائقى العديد من الشخصيات القريبة من حمدان ،مثل شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان، حيث كان هذا آخر لقاء تليفزيونى له قبل وفاته منذ أشهر قليلة، كما يتحدث الأديب يوسف القعيد الصديق المقرب لحمدان ، ويعتبر الفيلم الوثائقى "مبنى للمجهول"، الذى أنتجته شركة إعلام المصريين هو أول تحقيق تليفزيونى عن وفاة حمدان.
ويعد الفيلم الوثائقى ضمن سلسلة ملفات تحقق فى مجموعة من النهايات الغامضة، التى لم يتم الكشف عن حقيقتها حتى الآن، وقد تم اختيار "مبنى للمجهول" اسماً لهذه السلسلة.


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