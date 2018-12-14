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موقف غريب لمحمد صلاح عندما كان ناشئا بالمقاولون

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قال محمد عودة المدير الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي، إن محمد صلاح نجم مصر المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي يتمتع بعزة نفس كبيرة، مشيرا الى أحد المواقف الخاصة به عندما كان اللاعب ناشئا بنادي المقاولون العرب.

وروى "عودة" عبر لقاء مع "ملعب on " المذاع بقناة أون سبورت ، موقف خاص بمحمد صلاح قائلا:" إن اللاعب في بداياته أثناء وجوده في شباب المقاولون وكان معظم اللاعبين في هذا التوقيت في احتياج للمال وتم عرض مبالغ مالية عليهم لمساعدتهم، والوحيد الذي رفض حينها طلب أي أموال كان محمد صلاح ".

وتابع:" قال صلاح حينها أنا مش محتاج رغم إن ظروفه كانت بسيطة الفترة دي".


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