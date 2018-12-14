» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي

14 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر له مساء اليوم

وجاء التشكيل كالأتي:-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر

خط الهجوم : مروان محسن.

وخسر النادي الأهلي البطولتين الماضيتين في دور النهائي، حيث انهزم في عام 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، بينما فشل في الفوز بالبطولة الموسم الماضي في موسم 2018.