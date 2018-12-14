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"صلاح" علي موعد مع أفضل لاعب إفريقي الليلة

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

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روما الإيطالي

الفراعنة

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في القائمة النهائية للمرشحين للحصول علي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018،

ويعد "صلاح" أحد أقوى المرشحين للحصول علي الجائزة المقرر الاعلان عنها الليلة في تمام السابعة والنصف مساء، بعد سلسلة الإنجازات التي حققها اللاعب منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وتعد جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، كونها الجائزة الثانية من حيث الأهمية بعد جائزة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والتى ستمنح لأفضل لاعب فى القارة السمراء فى يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار"، علماً بأن محمد صلاح سبق وأن توج بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي.

حدث اليوم يحظى باهتمام واسع من جانب الجماهير المصرية، فى ظل تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، بالقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا الممنوحة من هيئة الإذاعة البريطانية.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكاليدو كوليبالى مدافع منتخب السنغال ونادى نابولى الإيطالى، ومهدى بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس الإيطالى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى، وتوماس بارتى لاعب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى.

ووفقاً للموقع الرسمى للإذاعة البريطانية، فإن الشروط التى تم اعتمادها لاختيار القائمة النهائية للمرشحين من جانب العديد من خبراء الكرة داخل وخارج افريقيا هى: المهارات الفردية، القدرات الفنية، اللعب الجماعى، التأثير فى النتائج، البطولات المحرزة، اللعب النظيف، والإسهامات التى قدمها المرشح للعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام فى القارة الافريقية داخل الملاعب وخارجها، إضافة إلى أهميته للعبة على النطاق العالمى وتطورها فى عام 2018.

وقررت الهيئة فتح التصويت أمام الجماهير بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي، والذي انتهى يوم 2 ديسمبر الجاري.


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