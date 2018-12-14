زوج إيفانكا ترامب مرشح لمنصب كبير في البيت الأبيض

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، في محل جون كيلي، الذي سيترك منصبه نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، تعليقا على هذه المعلومات، إنها ليست على علم بما إذا كان كوشنير، مرشحا لهذا المنصب، مضيفة: "لكن أعتقد أنه علينا جميعا أن نعترف بأنه سيكون (كوشنير) جيدا في أي دور يختاره له الرئيس".

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري، أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، سيترك منصبه قبل نهاية العام، تداولت وسائل الإعلام أسماء عدد من المرشحين لهذا المنصب.

ويشغل كوشنير، زوج إيفانكا ترامب، حاليا منصب كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

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