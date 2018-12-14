الحكومة توافق على تأمين "فالكون" لمركز شباب الجزيرة

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وكالات- حنان حمدتو

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تأمين

فالكون

مركز شباب الجزيرة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات فالكون لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة من أجل إحداث نقلة نوعية في إدارة المركز بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشآته.

إضافة الى موافقة المجلس في اجتماعه بالأمس، على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقًا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



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