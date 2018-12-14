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"عبد العال" يجتمع برئيس حكومة كوريا الجنوبية لبحث زيادة الاستثمار

الحياة السياسية

عبد العال
الدكتور علي عبدالعال

وكالات- حنان حمدتو

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مجلس النواب

كوريا الجنوبية

علي عبد العال

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالأمس مسئولي كوريا الجنوبية وعلى راسهم رئيس وزرائها لي يون ونائب رئيس البرلمان الكوري ورئيس منتدى أفريقيا بالبرلمان الكورى، ورئيس الحزب الحاكم هناك  ، وذلك فى إطار زيادة استثماراتهم  في المشروعات التنموية الكبرى  المصرية ومشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تنمية سيناء والصعيد وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات المصرية الكورية التي بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي, مشيرا إلى أن استقلال كوريا الجنوبية تم الإعلان عنه من القاهرة عام 1943، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها رسميا .

وتناول الجانبان -خلال اللقاء- أهم معالم الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار, خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية وكذلك التشريعات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.



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