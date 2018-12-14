"البرادعي": يطرح روشتة لعلاج منظومة التعليم

14 ديسمبر 2018 - 10:57 ص

طرح الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، من خلال تجربة خاصة مر بها في الصغر لكيفية تطوير المنظومة التعليمية.

وقال في تغريدة له علي "تويتر": "كانت غالبية امتحاناتي فى الدراسات العليا بأمريكا بنظام الكتاب المفتوح ؛لديك عدة أيام للإجابة على الأسئلة يمكنك استشارة كل المراجع".

وتابع: "الجدوى من التعليم ليست إختبار القدرة على الحفظ وإنما تنمية القدرة على التفكير النقدي والإبداعي ؛ باختصار تفعيل العقل و إعلاء مكانة العلم والقيم" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قالت شيرين سالم: "فعلا وهو دا الابداع وايضا يصبح محفور فى الذاكرة وليس حفظ المادة ونسيانها بعد الامتحان مباشرة".

وأضاف آخر: "هذه الاختبارات من يكتبها شخص خبير ومتمكن وذكى. خضت اختبار فى جامعة كاليفورنيا من هذا النوع بصراحة كان قمة فى الإتقان".



