  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:05 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

التنمر في المدارس

الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء الالتهاب السحائي بالمدارس

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

فيديو الهرم

اخلاء سبيل المتورطين بمساعدة المصور الأجنبي

أدوية

"الصحة" تأمر بضبط أدوية سرطان وتحذر من استخدامها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

علاء

رد قاسٍ من "علاء مبارك" عن وضع والده ضمن الأكثر فسادًا بالعالم

"البرادعي": يطرح روشتة لعلاج منظومة التعليم

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

لا نلوم المواطن على عدم فهمه استراتيجية التعليم

#

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين

#

وزير التعليم: الدول بتسأل نفسها مصر طورت منظومتها إزاى؟

#

بالتفاصيل.. أزمة المليار جنيه في "التربية والتعليم"

مصر

التعليم

منظومة

البردعي

طرح الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، من خلال تجربة خاصة مر بها في الصغر لكيفية تطوير المنظومة التعليمية.

وقال في تغريدة له علي "تويتر": "كانت غالبية امتحاناتي فى الدراسات العليا بأمريكا بنظام الكتاب المفتوح ؛لديك عدة أيام للإجابة على الأسئلة يمكنك استشارة كل المراجع".

وتابع: "الجدوى من التعليم ليست إختبار القدرة على الحفظ وإنما تنمية القدرة على التفكير النقدي والإبداعي ؛ باختصار تفعيل العقل و إعلاء مكانة العلم والقيم" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قالت شيرين سالم: "فعلا وهو دا الابداع وايضا يصبح محفور فى الذاكرة وليس حفظ المادة ونسيانها بعد الامتحان مباشرة".

وأضاف آخر: "هذه الاختبارات من يكتبها شخص خبير ومتمكن وذكى. خضت اختبار فى جامعة كاليفورنيا من هذا النوع بصراحة كان قمة فى الإتقان".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أغنى رجل بزيمبابوي يستثمر 400 مليون دولار في مصر
» عاطل وفتاة يسرقان المواطنين بعد تخديرهم
» حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب
» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة