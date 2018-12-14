  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:31 م
بحث متقدم
عز

القبض على "عبد الرحمن عز" في بريطانيا

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

أردوغان

أردوغان: قاتل خاشقجي معروف فأعلنوا عنه

تريكة

«أبو تريكة»: أقوى عامل لهدم الذات مراقبة الناس

ترامب

لأول مرة.. تحقيق جنائي بشأن حفل تنصيب ترامب

"أون سبورت" تقرر الأستغناء عن مراسلها

قناة مفتوحة تذيع حفل جائزة أفضل لاعب بأفريقيا

مدبولى

الحكومة توافق على قرار انشاء صندوق مصر

شريف شيكات

معلومات لا تعرفها عن منفذ هجوم فرنسا شريف شيكات

ايفانكا وكوشينر

زوج إيفانكا ترامب مرشح لمنصب كبير في البيت الأبيض

الأهلى

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وجيما

الحكومة تكشف..

حقيقة بيع الأهرامات لإحدى الدول العربية

الحياة السياسية

الاهرامات
الاهرامات

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أبو الغيط: عرض الرؤية المقدمة من المملكة على القمة العربية في بيروت

#

"رسلان": الرئيس السيسي يحاول لم شمل الدول العربية

#

عكاشة يبصق على نفسه بسبب الإخوان

#

حماس تطالب الدول العربية بهذا الأمر الهام

مجلس الوزراء

الأهرامات

وزارة الاثار

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار فى بيان له ،  التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، مشددةً على حرص الوزارة التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة
» الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء
» فرنسا.. مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ
» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة
» هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة