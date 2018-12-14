أردوغان: قاتل خاشقجي معروف فأعلنوا عنه

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف، أعلنوا عنه".

جاء ذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة، في إسطنبول، الجمعة، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قي قنصلية بلاده بإسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص "مقربين من ولي العهد السعودي".

وأضاف قائلا : "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم الى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة".

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