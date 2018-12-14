"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

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نقابة الصحفيين (أرشيفية)
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رئيس

الزمالك

عبد المحسن سلامة

صحفيين

فى إطار حرص نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، على حل مشكلة منع أعضائها الحاصلين على عضويات نادي الزمالك من دخول ناديهم، من خلال اتصالات أجراها النقيب بكل الجهات المعنية من مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة ونادي الزمالك.

وقالت النقابة في بيان لها، إن رئيس الزمالك حضر للنقابة برفقة المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى، وبحضور إيهاب الخولى ومحمد الحسينى عضوى مجلس النواب، والزملاء جمال عبدالرحيم، وحسين الزناتى، وأيمن عبدالمجيد، وعمرو بدر، أعضاء مجلس النقابة، وعدد من الزملاء الأعضاء بنادي الزمالك.

ورحب النقيب عبدالمحسن سلامة، فى بداية اجتماعه، برئيس نادى الزمالك والوفد المرافق له، مطالبا بضرورة حل كل المشكلات المتعلقة بالزملاء الأعضاء في النادي، وتيسير ممارسة كامل حقوقهم المترتبة على عضويتهم بالنادي، في إطار ما تم الاتفاق عليه برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد رئيس نادي الزمالك على تقديره للصحافة والصحفيين ومجلس النقابة ونقيب الصحفيين، مشيرًا إلى دعمه الكامل للصحفيين أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة فى إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادى الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.

وفى نهاية اللقاء أكد نقيب الصحفيين ورئيس نادي الزمالك على العلاقات الودية وعودة الأمور إلى مجاريها وإزالة كل أوجه الخلاف التي كانت مثارة من قبل ووجها الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايتهما الكريمة لحل الأزمة.

ووجه رئيس نادي الزمالك الدعوة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لزيارة النادى والمشاركة فى افتتاح صالة الجمباز الجديدة اليوم الجمعة.



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