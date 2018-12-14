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برلماني يطالب الحكومة بسرعة طرح وحدات إسكان بنظام الإيجار للشباب

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النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب
النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب

أمينة عبد العال

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مجلس النواب

الشباب

إسكان

أيد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، طرح الحكومة وحدات إسكان اجتماعي بنظام الإيجار الذي تم الإعلان عن دراسته، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي وخصوصاً محدودي الدخل"، مشيراً إلي أن طرح شقق للإيجار تابعة للإسكان الاجتماعي تعد حل لأزمة بعض المواطنين غير المتوافر لديهم شروط الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التقسيط، كما تعد فرصة لغير القادرين مالياً، وهذه الخطوة تعد استكمالا لتوجيهات الرئيس وستعمل على خفض أسعار الوحدات الخاصة وحل جزء كبير من الأزمة السكانية"، لذا يجب علي الوزارة سرعة طرح وحدات أخرى وتعميم التجربة علي مستوى الجمهورية.

وأشار بدوى، إلى أن العديد من محدودي الدخل كانوا محرومين من الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تعلن عنها الدولة بسبب عدم تطابق الشروط عليهم وصعوبة توفير المبلغ اللازم لحجز الوحدة "9000" جنيه، إلى جانب الأقساط الشهرية، ولهذا كان لزاما على الوزارة أن تفكر خارج الصندوق بعد توجيهات الرئيس بالاهتمام بشريحة محدودي الدخل، وهذه الخطوة سوف تنال رضا الكثير من أبناء الشعب وتساعد الشباب فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة له.

أكد عضو مجلس النواب، أن طرح وحدات إسكان اجتماعي بنظام الإيجار مرة أخري سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الشباب المتمثلة في معاناة البحث عن "شقة"، وأن الوزارة تسير بشكل ممتاز بمشروعات الإسكان الاجتماعي.



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