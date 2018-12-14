"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

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2018

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مرشحينن

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، القوائم النهائية للمرشحين لحصد جوائز الأفضل لعام 2018، والتي سيتم الكشف عنها في يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار"، والتي تستضيف الحفل السنوي للاتحاد القاري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، 10 لاعبين أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ووليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

وضمت القائمة النهائية أيضاً مهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنيس البدري لاعب منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، وأليكس أيوبي لاعب منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الانجليزي، وأونانا اندري حارس منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي، وأوباميانج لاعب منتخب الجابون ونادي أرسنال الانجليزي، ودينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب افريقي.

أما القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى أفريقيا، فضمت كلاً من، اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، ومعين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، وهيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب.



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