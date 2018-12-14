"البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"

عمرو محمد
تعجب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، من قول المسئولين بأن وضع مصر مثل دول أوروبا من حيث المعيشة.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "لا يجب المقارنة إطلاقا بيننا وبين أوروبا لا من حيث الدخل ولا الأسعار ولا مستويات المعيشة ولا خط الفقر".
وتابع: "وطبعا لا يجب المقارنة معهم في مستويات كالتعليم والصحة والمواصلات".
وأضاف: "وأكيد طبعا في ممارسه الحقوق والحريات واحترامها ومؤسسات العدالة هنا وهناك، ببساطه نتواضع شويه، هما فين واحنا فين".
وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة البرعي، حيث قال علي أحمد: "الحكومة قالك البنزين بثلاثين جنيه، ونسيت أن دخل الفرنسي الشهري الأدنى هو 25 الف جنيه.. ده الحد الأدنى.. و كمان حيزودهم الفين جنيه كمان... احسبها انتوا بقي".
وأضاف آخر: "أحنا شعب يحب الانتخة ومش عاوز يشتغل".
عشاء06:29 م
فجر
05:21
شروق
06:50
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:59
عشاء
18:29