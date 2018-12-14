» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار

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هوليود

أوسكار

نجم

استقبل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، أمرًا قضائيًا بإعادة تمثال الأوسكار الذي أهداه إليه ممول ماليزي لأكاديمية علوم وفنون الصور، وفقا لما كشفه موقع ET الأجنبي.

وأشار الموقع إلى أن تمثال الأوسكار المطالب دي كابريو بإعادته، ليس نفسه الذي حصده في عام 2016 عن فيلمه The Revenant ، بل تمثال الأوسكار الخاص بالنجم العالمي مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Water Front .

وقام الممول الماليزي بشراء تمثال الأوسكار في مزاد مقابل 600 ألف دولار أمريكي وإهدائه إلى دي كابريو، بالإضافة إلى اللوحة فنية للرسام العالمي بابلو بيكاسو.



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