» بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

14 ديسمبر 2018 - 11:45 ص

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لـ عماد سامى، والذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، وذلك اعتبارا من أمس "الخميس" الموافق 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام او لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين ايهما اقرب.

وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيسا لمركز كبار الممولين.

كما تضمن القرار ايضا ندب رضا عبد القادر غريب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب وذلك لحين بلوغه سن المعاش او لحين شغل المنصب بطريقة التعيين، ويذكر أن رضا عبد القادر يشغل وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية بالمصلحة (قيمة مضافة).

كما تم تكليف محمد ماهر مصطفى شحاتة مساعدا لرئيس مصلحة الضرائب بالاضافة الى عمله الحالى رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة.







