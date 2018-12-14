المهدي تطالب مؤسسات الدولة بسرعة التخلص من القمامة

14 ديسمبر 2018 - 11:51 ص

ناشدت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا والخبير الاقتصادى، المسئولين فى وزارة البيئة والقائمين على إدارة منظومة القمامة، سرعة إيجاد حل نهائى لانتشارها والمطالبة بتضافر كافة جهود المؤسسات المعنية.

وقالت "المهدى"، خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، "إزاي عايزين يبقي لنا شأن كدولة في الدنيا و ننافس اقراننا من الدول العربية و المتوسطية و احنا مش عارفين نحارب القمامة اللي معششة في كل شوارعنا و حوارينا في الأحياء الفقيرة و الراقية في كل مكان ".

وأضافت الخبيرة الاقتصادية: "هل حكومتنا ضعيفة لهذا القدر ومش عارفين نتخلص من المخلفات و القمامة التلوث ده معناه انتشار الأمراض والأوبئة بين الناس، ازاي لما يبقي فيه زيارة لمسئول مهم فى سفارة في الزمالك او جاردن سيتي الحكومة بتعرف تحول الحي لجنة في ساعات محدودة و بعدين ينقلب لمقلب قمامة مرة ثانية؟! ".



