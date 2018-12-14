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عمارة: "التكاتك" تمون بنزين 92 وتسعيرتها تضلع المواطن البسيط

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صرح الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين بأن مشاهد التكاتك في محطات الوقود تصطف لتزويد التوكتوك ببنزين 92 باتت ظاهرة لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف عمارة أنه تقدم بخطة متكاملة منذ أكثر من سنتين لتقنين وضع التوكتوك وخلق إيرادات للدولة أقدر بحوالي 8 مليارات سنويا بالإضافة إلى تسعيرة  بعداد لمنع استغلال المواطنين ونظام تقنيني لمنع الجريمة سواء الخطف أو توزيع المخدرات أو السرقات أو تعطيل الطرق نظرا للعشوائية المفرطة لمواقف هذه التكاتك والأهم بأن التوكتوك قد أفرغ الصناعة المصرية من الفنين المهرة وقد لاقت استحسانا أن ذلك من العديد من الجهات المعنية والمواطنين وبدأنا في تنفيذها وعرضها لعمل مقترح بقانون وإذا فجأة توقفت بدون سابق إنذار أو إبداء الرأي وتفاقمت الأزمة يوما بعد يوما وأشار عمارة بأن التكاتك الآن تمون بنزين 92 المدعوم لسيارات معينة وعالي السعر نسبة إلى بنزين 80 المدعوم لأنه لا يوجد ضابط ولا رابط على هذه العملية وتنتج هذه الخطوة بخلل في التقدير لحساب كلفة استهلاك بنزين 92 بالنسبة لعدد السيارات المقدرة بالإضافة لرفاهية العقاب التي جعلت منه أن يمون بنزين 92 والذي ينعكس مباشرة على ظروف المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الإصلاحية فالموضوع فهل طبيعي يا دولة رئيس الوزراء ان تذهب من الجيزة إلى حلوان ب 5.75 ج وتركب توصيله توك توك لا تتجاوز نصف كيلو متر بعشرة جنيهات.

اختتم "عمارة"، بأن الموضوع حله بسيط وعادل وإذا لم يُحل سيعطي شرعية الوجود للعشوائية والجريمة والاعتداء على حقوق الغير سواء الفرد أو الدولة وسيصبح التوكتوك قنبلة موقوتة في الشارع المصري.



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