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الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

عرب وعالم

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري
الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

عبد القادر وحيد

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الحوثى

اتفاقية

جثة خاشقجي

تلسم الاسري

قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" باليمن، اليوم الجمعة، إن الجماعة ستطالب السعودية بتسليم جثة الصحفي جمال خاشقجي، ضمن اتفاقية الأسرى.

وأضاف الحوثي، أنه في حال إذا وافقت أسرة خاشقجي على تسليم جثته فسوف يكون ضمن قوائم المطلوبين في اتفاقية تبادل الأسري.

وكتب الحوثي، في تغريدة له علي "تويتر": "نرجو إبلاغنا قبل تسليم أسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية".

وأوضح أن "الموضوع إنساني، والشعب ذاق الأمرّين بسبب انتهاك القانون الإنساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأميريكي وحلفاؤه باليمن"، بحسب قوله.

وهاجم رواد تويتر تغريدة الحوثي، حيث طالبه مغردون بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى الجماعة.

فيما دعاه آخرون لتسليم جثة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد حلفائه الحوثيين أواخر العام الماضي.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا إلى اتفاق حول تبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل من الجانبين.

واتفق الجانبان على آلية لتنفيذ اتفاق التبادل، الذي سيشمل أفرادًا بعائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومعتقلي الطائفة البهائية.

ويشمل الاتفاق نحو 8 آلاف من الأسرى موقوفين في سجون الحوثيين، وفق أرقام الوفد الحكومي.

ومن المرجح أن تتم عملية التبادل خلال أربعة أسابيع على أن تتم في اليومين المقبلين عملية تبادل رمزية لعدد قليل من الأسرى من خلال وساطات محلية.


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