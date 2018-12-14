مستقبل وطن.. قرار تخصيص الأراضي بدون مقابل بوابة خير لمحافظات الصعيد

14 ديسمبر 2018 - 12:41 م

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى، أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن موافقة الحكومة على تخصيص أراضٍ للمستثمرين بدون مقابل سيساهم فى فتح بوابة الخير للصعيد من خلال زيادة عدد المشروعات وإقبال رجال الأعمال على الاستثمار فى المناطق المحددة بمحافظات الصعيد .

وأضاف "الهوارى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى تسعى بقوة لتقديم تسهيلات ومزايا لجذب أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال الاستثمار فى محافظات الصعيد التى تعاني نقصًا من المشروعات التنموية فى الآونة الأخيرة، مضيفا أن هذه المحافظات غنية الموارد ومساحات الأراضى الشاسعة بالإضافة إلى قيام الحكومة بتوفير كافة المرافق لها من طرق وكبارى وكهرباء بجانب الأيدى العاملة.

وقال إن الحكومة حريصة فى الوقت التى تسعى فيه لزيادة المشروعات بالتوازى مع الحفاظ على أراضى الدولة وعدم التفريط فيها بسهولة من خلال وضع شروط منها أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأشار إلى القرار يساهم فى زيادة الأيدى العاملة من خلال ضوابطه التى تنص على أن تكون المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.



