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"الري": إزالة 42601 حالة تعدٍ على النيل خلال 21 شهرًا

قضايا وحوادث

ازالة تعديات
ازالة تعديات

وكالات- حنان حمدتو

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نهر النيل

وزارة الري

كشفت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن قيامها بحملة مكبرة، بالأمس لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظات الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الأقصر، قنا.

ووفقًا لبيان الحملة، تم إزالة 73 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 42601 حالة تعدٍ، وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى “نيل بدون تعديات”، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في “عداد النيل”.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى ممثلة فى قطاع الرى وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات  قامت بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات  الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017.


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