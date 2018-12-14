شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

إيمان هاني
عرض الإعلامي سعيد حساسين، وعضو مجلس النواب، فيديو جديد يرصد إعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.
وجاء في الفيديو المعروض ببرنامج " انفراد " المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس" ، مسن يُدعى عم موسى عمره 55 عامًا، وقال: "أخدت منهم 4 آلاف جنيه ووديتهم لمنطقة ترب المسلمين ولما روحت هناك ملقتش موظف الأثار ونط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشيوا".
وظهرت فتاة تدعى "ه. إ" ، بكالوريوس علوم، في الفيديو وقالت: "المصور الدنماركي قالهم ده حلم الطفولة وعايز اطلع الهرم ونفس الكلام قالته الفتاة الدنماركية".
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