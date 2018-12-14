انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

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متابعات- حنان حمدتو

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المياه

القاهرة

هليوبوليس

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (ميدان تريومف – ميدان هيليوبولس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر ) وضعفها عن منطقة السبع عمارات.

وقالت الشركة فى بيانها إنه نظراً لقيامها بعمل لحامات على خط المياه قطر 500م ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق  ، سيتم الانقطاع وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 15 /  12/ 2018 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

 وتهيب الشركة من خلال خدمة صحافة المواطن بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



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