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مجلس الأمن يبحث أنفاق حزب الله الهجومية

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وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل تطلب من مجلس الأمن "إدانة" أنفاق "حزب الله"

إسرائيل

حزب الله

مجلس الأمن

انفاق

يبحث مجلس الأمن الدولي، الأسبوع القادم مسألة "الأنفاق الهجومية" التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافها عند الحدود مع لبنان، واتهم حزب الله بحفرها.

وأكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن الجلسة العلنية الخاصة بـ"أنفاق حزب الله الهجومية العابرة للحدود" ستعقد الأربعاء المقبل بطلب من الولايات المتحدة، حيث "ستقدم الدولة العبرية حقائق ومعلومات تثبت انتهاك سيادتها ومخالفة قرار مجلس الأمن رقم 1701" الصادر في نهاية حرب عام 2006".

ومن المتوقع أن يشارك لبنان الذي قدم شكوى على تصرفات إسرائيل إلى الأمم المتحدة أيضا في الجلسة المقبلة.

وكان موضوع "أنفاق حزب الله" بين المسائل المطروحة على أجندة الجلسة المغلقة التي عقدها الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن الخميس الماضي.

في غضون ذلك، ستقدّم إسرائيل وواشنطن مشروع قرار في الأمم المتحدة يصنف "حزب الله" منظمة إرهابية، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بحث الأربعاء الماضي عملية "درع الشمال" التي أطلقتها تل أبيب بهدف اكتشاف "أنفاق حزب الله" عند حدود لبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحثه على إدانة "ما وصفه انتهاكات حزب الله بحق سيادة إسرائيل".

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