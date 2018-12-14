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بالفيديو.. تفاصيل زيارة "مدبولي" إلى تنزانيا

الحياة السياسية

مجلس الوزراء ينشر فيديو عن زيارة مدبولى الى تنزانيا
مجلس الوزراء ينشر فيديو عن زيارة مدبولى الى تنزانيا

متابعات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

المقاولون العرب

محمد شاكر

نشر مجلس الوزراء ، فيديو مجمعًا لملخص زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لتنزانيا يوم الأربعاء الماضى لحضور مراسم التوقيع  على سد روفيجى الذى تقوم بشييده شركة المقاولون العرب.

وحضر الدكتور جون ماجوفولى، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأربعاء الماضى، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى الواقع فى "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار.

وشارك من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين، بينما حضر عن الجانب التنزانى، نائبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

شاهد الفيديو..


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